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Спорт27 августа 2022 5:54

Белгородка Марина Суровцева стала призером Всероссийской спартакиады по борьбе

Турнир финишировал накануне в столице Татарстана
Алексей СЕРГУНИН
Марина Суровцева (крайняя слева). Фото ЦСП Белгородской области.

Марина Суровцева (крайняя слева). Фото ЦСП Белгородской области.

Вчера, 26 августа, в Казани завершились соревнования по спортивной борьбе в рамках I Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года. В финальной схватке в весовой категории 72 кг спортсмен-инструктор ЦСП Белгородской области Марина Суровцева завоевала серебряную медаль. Тренируется спортсменка под руководством Михаил Шилова.

Как сообщалось ранее, в Белгород прибыла женская футбольная команда «Кобра» из Белокуракинского и Троицкого районов ЛНР. Для гостей провели экскурсию по новому крытому футбольному манежу и организовали товарищескую игру между командами из Красной Яруги и Губкина.