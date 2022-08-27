Белгородка Марина Суровцева стала призером Всероссийской спартакиады по борьбе

Марина Суровцева (крайняя слева). Фото ЦСП Белгородской области.

Вчера, 26 августа, в Казани завершились соревнования по спортивной борьбе в рамках I Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года. В финальной схватке в весовой категории 72 кг спортсмен-инструктор ЦСП Белгородской области Марина Суровцева завоевала серебряную медаль. Тренируется спортсменка под руководством Михаил Шилова.

Как сообщалось ранее, в Белгород прибыла женская футбольная команда «Кобра» из Белокуракинского и Троицкого районов ЛНР. Для гостей провели экскурсию по новому крытому футбольному манежу и организовали товарищескую игру между командами из Красной Яруги и Губкина.