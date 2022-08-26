В субботу в Белгородской области ожидается +33 градуса

Выходные в Белгороде будут жаркими. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На выходных жара не отступит из Белгородской области. В субботу, 27 августа, в регионе будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ожидается +15…+20 градусов. Днем +28…+33 градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду.

Тридцатиградусная жара ожидается и в воскресенье, 28 августа. Правда, в регионе, возможно, пройдут дожди. Знойная погода, судя по прогнозам, продержится до конца лета. А вот уже с 1 сентября осень постепенно начнет вступать в свои права.