Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 14:24

Белгородец подозревается в убийстве случайного знакомого в Геленджике

По данным следствия, он нанес мужчине смертельный удар ножом в шею
Анастасия Лемешко
Белгородца задержали за совершение преступления на курорте. фото: с сайта Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Белгородца задержали за совершение преступления на курорте. фото: с сайта Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Преступление произошло в Геленджике в ночь на 25 августа. По версии следствия, 32-летний белгородец познакомился в городе с жителем Калининского района. Они вместе выпивали на парковке. Во время импровизированного застолья между мужчинами произошел конфликт. Белгородец достал нож и нанес оппоненту смертельный удар в шею. Полицию и скорую вызвали очевидцы.

- Подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле и по дороге выбросил орудие убийства, однако, был блокирован полицейскими, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Орудие преступления обнаружено и изъято. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.