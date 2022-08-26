Белгородец подозревается в убийстве случайного знакомого в Геленджике

Белгородца задержали за совершение преступления на курорте. фото: с сайта Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Преступление произошло в Геленджике в ночь на 25 августа. По версии следствия, 32-летний белгородец познакомился в городе с жителем Калининского района. Они вместе выпивали на парковке. Во время импровизированного застолья между мужчинами произошел конфликт. Белгородец достал нож и нанес оппоненту смертельный удар в шею. Полицию и скорую вызвали очевидцы.

- Подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле и по дороге выбросил орудие убийства, однако, был блокирован полицейскими, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Орудие преступления обнаружено и изъято. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.