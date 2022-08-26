В Белгороде супружескую пару осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков

Многодетную пару белгородцев осудили за хранение наркотиков. Фото: "КП" Архив

В Белгороде Свердловский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении многодетной супружеской пары. Чета признана виновными за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта.

Установлено, что в марте этого года мужчина с мобильного телефона своей жены заказал и оплатил через Интернет наркотическое средство. К тайнику за приобретенным товаром супруги отправились вместе. Часть добытого благоверный употребил на месте, остальное отдал на хранение жене.

По пути домой, при переходе через железнодорожные пути перегона «Белгород-Белая гора» злоумышленников задержала транспортная полиция и доставила в Белгородский ЛО МВД России на транспорте, где у жены было изъято наркотическое средство.

С учетом мнения гособвинителя - помощника Белгородского транспортного прокурора, наличия смягчающих наказание обстоятельств, в том числе нахождении на иждивении 4-х малолетних детей, суд назначил обоим супругам наказание в виде штрафа. Мужчина должен заплатить 20, женщина – 10 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.