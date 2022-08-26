Губернатор назвал ложью новости о создании Белгородской народной республики

Вячеслав Гладков назвал ложью информацию о создании Белгородской народной республики. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

На прямую линию к Вячеславу Гладкову обратился обеспокоенный местный житель. По его словам, он видел новости о том, что на месте региона может появиться Белгородская народная республика либо же он будет присоединен к Воронежской области в рамках проекта «Черноземье».

К слову, белгородцы к такой информации относятся, как правило, скептически. Несмотря на это, губернатор решил все-таки прокомментировать ее и опровергнуть.

- Вы читаете не те сайты. Я предлагаю перейти все-таки к официальной информации или пользоваться информацией других пабликов. Конечно, это ложь, - отметил Вячеслав Гладков.