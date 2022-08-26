На территории Белгородской области продлили особый противопожарный режим

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Особый противопожарный режим на землях лесного фонда Белгородской области продлен до 18 сентября 2022 года.

Такое решение принято в связи с установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой, возникновением в лесах области высокой пожарной опасности. На время действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Нарушителей ждет наказание в виде административного штрафа.

Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя использовать открытый огонь в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону «101» или «112».