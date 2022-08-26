Под Белгородом перевернулся трактор

Водитель трактора получил травмы. фото: телеграм-канал УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 25 августа, в Белгородском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. В одиннадцатом часу дня на улице Молодежная в селе Щетиновка перевернулся трактор. По предварительным данным, управлявший им 22-летний водитель не выбрал безопасную скорость. В итоге молодой человек не справился с управлением и съехал с дороги.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения, - сообщили в Управлении МВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными за рулем, особенно в первые дни сентября. Скоро на улицах увеличится количество юных участников дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость, следите за дистанцией и интервалом, будьте осторожнее у остановок общественного транспорта и на подъезде к пешеходным переходам, а также у учебных учреждений.