Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» приглашает на работу

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Компании требуются:

— операторы связи третьего разряда. Обязанности: телефонные консультации по вопросам электроснабжения; зарплата: от 23 тыс. рублей; сменный график работы; требования: чёткая дикция, грамотная речь, уверенный пользователь ПК;

— энергодиспетчеры. Обязанности: оперативно-технологическое управление энергооборудованием распределительных электрических сетей 0,4-10 киловольт; зарплата: 42 тыс. рублей; сменный график работы; требования: высшее энергетическое образование, опыт оперативной работы в электроэнергетике;

— электромонтёры, электрослесари 3-5 разряда. Обязанности: ремонт и эксплуатация электрооборудования распределительных сетей и подстанций; зарплата: до 40 тыс. рублей; требования: профильное образование по профессии «электромонтёр», «электрослесарь»;

— водители, трактористы, машинисты экскаватора, машинисты автовышки и автогидроподъёмника. Обязанности: управление автотранспортным средством; зарплата: до 50 тыс. рублей; требования: категории В, С, свидетельство автовышки.

Обращайтесь:

тел.: +7 (919) 229-69-98,

e-mail: dup_belenergo@mrsk-1.ru

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