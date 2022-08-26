Мобильное приложение «Открытия» для бизнеса будет обновляться автоматически

Клиентам, использующим Android, больше не нужно специально заходить на сайт или в маркет для обновления «Бизнес-портала».

Приложение банка для малого и среднего бизнеса постоянно пополняется новыми сервисами. Чтобы иметь доступ ко всем полезным новинкам, необходимо регулярно обновлять версию приложения. После удаления мобильного приложения для бизнеса из App store и Google Play пользователи потеряли привычную возможность автоматического обновления, которую обеспечивали крупнейшие магазины приложений. Его приходилось каждый раз обновлять вручную через сайт банка или российские маркеты NashStore и RuStore.

При выходе обновления можно установить новую версию всего в один клик. Пользователю остается согласиться с обновлением версии, и она обновится автоматически. Если времени на установку нет, ее можно отложить и выполнить позднее. Клиенты, у которых еще нет приложения, могут совершить первую установку привычными способами – на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» или в маркетах. При этом удобнее всего это делать именно на сайте.

Сервис in-app update доступен всем клиентам, использующим смартфоны Android. Клиентам, использующим смартфоны Apple, всегда доступен мобильный банк в браузере, который не требует обновления.