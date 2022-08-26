Белгородская область получила грант в 30 миллионов на проведение юбилейного фестиваля "Третье ратное поле России"

Белгородская область вошла в число пилотных регионов по развитию школьного туризма. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор рассказал о федеральной поддержке на развитие туризма. На сайте правительства области сообщается, что наша область вошла в 18 пилотных регионов, где будет реализована программа развития школьного туризма.

К тому же Белгородская область получила грант в 24 млн рублей на развитие новых туристических маршрутов. Сами маршруты определят в 2023 году. Еще 30 миллионов область получила на проведение юбилейного (80 лет) фестиваля Третье ратное поле России. Из 1115 заявок, наш фестиваль занял 4 место по количеству набранных баллов. Учитывались масштаб мероприятия и туристические показатели региона.

- Мы стараемся развивать туризм как отрасль экономики. Получаем федеральную господдержку и участвуем в федеральных проектах. Мы хотим, чтобы туризм, который является очень важным направлением нашей деятельности, стал воспитательным процессом, и отдыхом, и, конечно же, новой отраслью экономики, которая позволяет создать рабочие места и генерить дополнительный доход в бюджеты как региональные, так и федеральные. Надеюсь, что вместе у нас все планы сбудутся и мы достигнем тех целей, которые поставили перед собой, — подчеркнул Вячеслав Гладков.