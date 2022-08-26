Белгородский аэропорт не возобновит работу до 4 сентября

По вопросам переоформления билетов или возврата денежных средств необходимо обращаться непосредственно к перевозчикам или по месту приобретения билета. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полноценная работа белгородского аэропорта не будет осуществляться еще минимум неделю. Режим временного ограничения полетов в аэропортах юга и центральной части России продлен до 3:45 часов 4 сентября.

Напомним, из-за начала военной операции на Украине с 24 февраля приостановлены полеты не только в Белгород, но и в Анапу, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

По вопросам переоформления билетов или возврата денежных средств необходимо обращаться непосредственно к перевозчикам или по месту приобретения билета. Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.