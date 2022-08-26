В медучреждения Белгородской области поступило 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

Полученной вакцины хватит на 300 тысяч человек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Специалисты регионального депздрава провели оценку заболеваемости коронавирусной инфекцией. По их подсчетам, чтобы область смогла успешно пройти в этом году «осеннюю волну» заболеваемости ковидом, ревакцинацию должны пройти порядка 840 тысяч белгородцев. На данный момент повторные прививки сделали менее 55 тысяч жителей области.

В августе заболеваемость COVID-19 в области увеличилась почти в 30 раз – с 16 до 467 в день. Одной из причин сложившейся ситуации является ослабление в регионе коллективного иммунитета. Для его поддержания медики рекомендуют повторную вакцинацию через 6 месяцев после прививки или после перенесенного заболевания.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, поступившая партия вакцины «Спутник V» рассчитана на иммунизацию 300 тысяч человек. Медицинские организации уже получили препарат.