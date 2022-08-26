Белгородскую область посетила спортивная делегация из ЛНР

За последние полгода порядка 60 процентов спортсменок по разным причинам покинули "Кобру". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгород прибыла женская футбольная команда «Кобра» из Белокуракинского и Троицкого районов ЛНР. Для гостей провели экскурсию по новому крытому футбольному манежу и организовали товарищескую игру между командами из Красной Яруги и Губкина.

- Мы постарались организовать такую программу, чтобы познакомить и со спортивной частью нашей славной Белгородчины, и показать культурные особенности региона, - отметила министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова.

В течение трех дней участницам из соседней республики продемонстрируют достопримечательности Белгородчины, проведут экскурсию в музее-диораме, по Прохоровскому полю, а также мастер-классы.

«Кобре» исполнилось четыре года. Но за последние полгода порядка 60 процентов спортсменок по разным причинам покинули футбольную команду.

- Мы начали свой путь из группы в местной юношеской спортивной школе, - пояснил тренер Анатолий Кривуля. - Кстати, у нас в области это была единственная ЮСШ, где была открыта женская группа. Исходя из этого, мы стали, скажем так, основной базовой командой области и участвовали во всех украинских турнирах. С теми девочками, которые остались на этих территориях мы пытаемся возродить команду, и это удается. Мы уже успели сыграть в Луганске. Нашей команде есть, куда расти и есть, кому расти.