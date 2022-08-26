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Спорт26 августа 2022 7:37

Белгородскую область посетила спортивная делегация из ЛНР

В столице региона прошел товарищеский футбольный матч
Алексей СЕРГУНИН
За последние полгода порядка 60 процентов спортсменок по разным причинам покинули "Кобру".

За последние полгода порядка 60 процентов спортсменок по разным причинам покинули "Кобру".

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгород прибыла женская футбольная команда «Кобра» из Белокуракинского и Троицкого районов ЛНР. Для гостей провели экскурсию по новому крытому футбольному манежу и организовали товарищескую игру между командами из Красной Яруги и Губкина.

- Мы постарались организовать такую программу, чтобы познакомить и со спортивной частью нашей славной Белгородчины, и показать культурные особенности региона, - отметила министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова.

В течение трех дней участницам из соседней республики продемонстрируют достопримечательности Белгородчины, проведут экскурсию в музее-диораме, по Прохоровскому полю, а также мастер-классы.

«Кобре» исполнилось четыре года. Но за последние полгода порядка 60 процентов спортсменок по разным причинам покинули футбольную команду.

- Мы начали свой путь из группы в местной юношеской спортивной школе, - пояснил тренер Анатолий Кривуля. - Кстати, у нас в области это была единственная ЮСШ, где была открыта женская группа. Исходя из этого, мы стали, скажем так, основной базовой командой области и участвовали во всех украинских турнирах. С теми девочками, которые остались на этих территориях мы пытаемся возродить команду, и это удается. Мы уже успели сыграть в Луганске. Нашей команде есть, куда расти и есть, кому расти.