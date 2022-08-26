Белгородские первоклассники получат в подарок от губернатора альбомы с наклейками

Во время прямого эфира губернатор рассказал о подарках для белгородских первоклассников. фото: со страницы Вячеслава Гладков.

В Белгородской области за парты в этом году сядут 17,8 тысяч первоклассников. Ко Дню знаний малыши получат подарки от губернатора. Во время прямого эфира губернатор показал альбомы, которые вручат детишкам. Заполняя их, ребята будут делиться своими впечатлениями от каждого учебного дня.

- Таких подарков еще не было. Внутри великолепные наклейки с львятами и орлятами. Отсылает к нашему гербу. Надеюсь, что детям понравится, а заполненный альбом останется в семье на память, — поделился Вячеслав Гладков.

Помимо этого, первоклассникам подарят светоотражающие сумки-рюкзачки. Они отлично подойдут для сменки или канцелярских принадлежностей.