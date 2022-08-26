Дети из Белгорода уже следующим летом смогут отдохнуть в санатории «Бригантина Белогорья»

Уже следующим летом юные белгородцы смогут отдохнуть в санатории. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии, жительница Белгородской области задала вопрос губернатору о том, как можно будет ребенку попасть в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму. Вячеслав Гладков рассказал, в области будет создан межведомственный наблюдательный совет, куда войдут представители министерств образования, здравоохранения, соцзащиты, а также представители от каждого муниципального образования.

- В сентябре этого года подпишу постановление о создании наблюдательного совета куда пригласим авторитетных людей - педагогов, общественников, и до конца выработаем систему отбора детей, которые будут отдыхать в круглогодичном лагере. Плановые работы идут, надеюсь, что уже летом 2023 года, первая смена заедет. Постараемся, чтобы до конца 2022 года наборы в санаторий уже начались, порядок набора обязательно опубликует наблюдательный совет, - отметил глава Белгородской области.

Напомним, Белгородская область получила в безвозмездное пользование «Бригантину» на берегу Чёрного моря по соглашению с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Сейчас на объекте ведется капремонт. Завершить его планируют в 2023 году. На эти цели по поручению губернатора из регионального бюджета выделено 2 млрд рублей.