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Общество26 августа 2022 7:07

Для ухода за нетрудоспособными родителями белгородцы могут взять отпуск на три месяца

Его уже предоставляют как минимум семь организаций
Анастасия Лемешко
По словам губернатора, отпуск по уходу за нетрудоспособными родителями уже предоставляют несколько организаций. фото: с сайта правительства региона.

По словам губернатора, отпуск по уходу за нетрудоспособными родителями уже предоставляют несколько организаций. фото: с сайта правительства региона.

Во время прямой линии к Вячеславу Гладкову обратились с вопросом по поводу отпуска по уходу за нетрудоспособными родителями. Введение льготы инициировал сам глава региона, обратившись к объединению профсоюзов.

Отпуск с сохранением работы можно взять на срок до трех месяцев. Его, по словам губернатора, уже предоставляют одно из крупных предприятий, три медицинских организации, два учреждения образования, одно учреждение культуры и два учреждения соцзащиты. Для получения отпуска необходимо обратиться в профсоюз или непосредственно к работодателю. Кроме того, заключенное между региональной властью, областными объединениями профсоюзов и работодателей соглашение также предусматривает предоставление выходного в день вакцинации, а также в день прохождения перед прививкой медосмотра.