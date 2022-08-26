Для ухода за нетрудоспособными родителями белгородцы могут взять отпуск на три месяца

По словам губернатора, отпуск по уходу за нетрудоспособными родителями уже предоставляют несколько организаций. фото: с сайта правительства региона.

Во время прямой линии к Вячеславу Гладкову обратились с вопросом по поводу отпуска по уходу за нетрудоспособными родителями. Введение льготы инициировал сам глава региона, обратившись к объединению профсоюзов.

Отпуск с сохранением работы можно взять на срок до трех месяцев. Его, по словам губернатора, уже предоставляют одно из крупных предприятий, три медицинских организации, два учреждения образования, одно учреждение культуры и два учреждения соцзащиты. Для получения отпуска необходимо обратиться в профсоюз или непосредственно к работодателю. Кроме того, заключенное между региональной властью, областными объединениями профсоюзов и работодателей соглашение также предусматривает предоставление выходного в день вакцинации, а также в день прохождения перед прививкой медосмотра.