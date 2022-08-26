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Общество26 августа 2022 6:08

На территории Белгородской области масочный режим пока не вводят

Губернатор во время прямой линии рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Масочный режим в регионе вводить не планируют.

Масочный режим в регионе вводить не планируют.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Число заболевших коронавирусом в Белгородской области растет. Как один из факторов, обуславливающих увеличение числа заболевших, медики называют ослабление популяционного иммунитета. Для поддержания коллективного иммунитета, рекомендуют пройти вакцинацию. А вот постоянное ношение масок пока не требуется.

- В рамках действующих рекомендаций Минздрава РФ вводить масочный режим не планируем. На сегодняшний день это не требуется. В Белгородскую область поступило 300 000 доз вакцины Спутник V и поступит 250 000 доз вакцины от гриппа. Регион полностью обеспечен, — отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона также рассказал, что уже ревакцинировался двумя компонентами Спутника. На следующей неделе он планирует сделать прививку от гриппа.