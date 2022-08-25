В Белгороде полиция нашла разрисовавшего офисное здание на Волчанской «художника»

Ожидая такси, парень решил скоротать время и разрисовал фасад здания. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

На днях в соцсетях опубликовали информацию о том, что 13 августа около полуночи на улице Волчанская в Белгороде разрисовали офисное здание. Позже владелец обратился с заявлением в полицию по этому поводу.

Правонарушителя вскоре нашли. Им оказался 18-летний местный житель. Парень признался, что ждал такси и решил скоротать время, написав маркером на стене название бренда одежды.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении «художника» составили протокол за мелкое хулиганство. В полиции также напомнили, что за такое правонарушение предусмотрен как штраф от 500 до 1000 рублей, так и пятнадцать суток ареста.