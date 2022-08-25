Терапевтический корпус 2-й горбольницы в Белгороде закрыли на карантин

Количество заболевших ковидом в Белгородской области растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно информации оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, число заболевших COVID-19 за сутки составило 467 человек. По данным на 23 августа, справиться с болезнью удалось 301 пациенту. Госпитализированы 160 человек, двое из них в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как сообщил на совей страничке в соцсети министр здравоохранения региона Андрей Иконников, в терапевтическом корпусе второй городской больницы произошла вспышка ковида.

- Мы изменили маршрутизацию пациентов на несколько дней с одной целью — обезопасить людей и не допустить заражения. Сейчас корпус закрыли на обработку, чтобы соблюсти все санитарные нормы, - отметил Иконников.

Всего с начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 137 120 заразившихся COVID-19. Количество выздоровевших белгородцев составляет 131 891. В последние недели число умерших от коронавируса, к счастью, без изменений – 2 282 человека.