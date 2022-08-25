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Общество25 августа 2022 15:01

Белгородцев ждет еще один аномально жаркий день

Синоптики обещают в пятницу +33 градуса
Анастасия Лемешко
Жара не покидает Белгородскую область.

Жара не покидает Белгородскую область.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жара в Белгородской области пока не спадает. По прогнозам синоптиков в пятницу, 26 августа, погода в регионе останется знойной. Ожидается переменная облачность. Дождей белгородцам не обещают.

Ночью будет +14…+19 градусов. Днем столбики термометров достигнут отметки +28…+33 градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью пять-десять метров в секунду. Местами порывы могут достигать 16 метров в секунду. Рекомендуется в такую погоду больше пить воды и меньше находиться на солнце. Если собрались куда-то ехать, возьмите в дорогу лекарства.