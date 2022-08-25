Белгородка пожаловалась в соцсетях, что прораб избил ее несовершеннолетнего сына

Полиция и прокуратура проводят проверки по сообщению в соцсетях о нарушении прав подростков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница Белгорода пожаловалась в социальных сетях на нарушение прав ее несовершеннолетнего сына. По ее словам, подросток подрабатывал вместе с другими ребятами в течение десяти дней на объекте, где ведутся строительные работы. По ее словам, прорабы не заплатили мальчику. К тому же на него подняли руку. Женщина написала, что уже обратилась в полицию. По ее словам, помимо прочего, подросткам еще и поступают сообщения с угрозами. Правоохранители подтвердили факт заявления.

- 18 августа в первый отдел полиции от матери подростка поступило сообщение о том, что на улице Щорса ударили ее 17-летнего сына. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Женщина также напомнила о трагедии, которая произошла в сентябре 2020 года на улице Есенина. Напомним, трое 16-летний юношей отправились на стройку, чтобы подработать. Когда они спускались с высоты седьмого этажа, строительная люлька оборвалась. Один мальчик погиб, двое получили травмы.

По словам белгородки, несмотря на случившееся работодатели не извлекли урока. Они по-прежнему берут на работу несовершеннолетних. При этом, как утверждает женщина, техника безопасности не соблюдается. Обращением, помимо полиции, заинтересовалась и прокуратура.

- По размещенной в сети Интернет информации об инциденте с несовершеннолетним проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.