В Белгороде на фестивале BelgorodMusicFest выступит Минин-хор

Минин-хор примет участие в музыкальном фестивале в Белгороде. Фото: Петр Колчин.

Московский государственный академический камерный хор – Минин-хор – участвует в фестивале BelgorodMusicFest. Артисты выступают на Соборной площади 27 августа.

Минин-хор представляет в концерте фрагменты посвященных коллективу сочинений Георгия Свиридова («Пушкинский венок») и Валерия Гаврилина («Перезвоны»); русские народные песни, фрагмент «Креольской мессы» Ариэля Рамиреса и другие сочинения XX — XXI столетий. Изюминка программы станет бессмертным «Вокализ» Сергея Рахманинова в переложении для виолончели соло и хора без сопровождения; солист — Борислав Струлев

За десять лет фестиваль продемонстрировал многогранность жанров и форм. Но в этом году программа как никогда контрастна. Способствует этому и формату open-air. Рядом с оперным балом «Посвящение Елены Образцовой» — балет, джаз, рок, рэп, dj-концерты и dj-сеты, стрит-арт и т.д.

Напомним, фестиваль пройдет с 26 по 28 августа. События на берегу происходят на пяти площадках: Соборной площади, в Парке Победы, у «Ракушки» и на Набережной Везелки, возле Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной и около опоры ЛЭП в форме герба Белгорода.

Начало в 18-30 (0+), вход свободный.