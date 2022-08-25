В Белгородской области 81-летний пенсионер подозревается в нападении с ножом на жену

Пострадавшая смогла обратиться за помощью к пенсионерке, которая и отвезла ее в больницу. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В волоконовский отдел полиции от медиков поступило сообщение, что к ним доставили 76-летнюю женщину с ножевым в ранением в живот. Правоохранители выяснили, что пенсионерка пострадала в ходе конфликта с мужем.

В нападении на нее подозревают 81-летнего мужчину. По предварительным данным, во время ссоры он ударил супругу ножом в живот. Пенсионерка смогла обратиться за помощью к соседке, которая отвезла ее в больницу.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Учитывая санкцию статьи, пенсионер может провести старость в местах не столь отдаленных. За такое преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы.