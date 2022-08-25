В Белгороде на время проведения полумарафона общественный транспорт изменит схемы движения

На время марафона в Белгороде не будут работать некоторые маршруты. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, в Белгороде состоится полумарафон на призы губернатора. Забег пройдет по центральным улицам города. На спортивный праздник уже зарегистрировалось порядка 7 тысяч профессиональных бегунов и просто любителей бега со всей страны. Среди дистанций на выбор – 5, 10, 21,1 км, а также детский забег на 1 километр.

В связи с перекрытием центральных улиц Белгорода 28 августа не будут обслуживаться городские маршруты:

№ 1 «Аэропорт – Белгородский проспект - железнодорожный вокзал»;

№ 2 «Железнодорожный вокзал - улица Костюкова»;

№ 4 «Аэропорт - проспект Славы - железнодорожный вокзал»

№ 12 «Рынок «Салют» - улица Привольная»;

№ 41 «Рынок «Салют» - улица Губкина»;

№ 41А «Рынок «Салют» - Спутник».

В схему движения ещё 44 маршрутов внесены изменения. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.