В Белгороде на время проведения полумарафона общественный транспорт изменит схемы движения

На время марафона в Белгороде не будут работать некоторые маршруты.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Напомним, в Белгороде состоится полумарафон на призы губернатора. Забег пройдет по центральным улицам города. На спортивный праздник уже зарегистрировалось порядка 7 тысяч профессиональных бегунов и просто любителей бега со всей страны. Среди дистанций на выбор – 5, 10, 21,1 км, а также детский забег на 1 километр.
В связи с перекрытием центральных улиц Белгорода 28 августа не будут обслуживаться городские маршруты:
№ 1 «Аэропорт – Белгородский проспект - железнодорожный вокзал»;
№ 2 «Железнодорожный вокзал - улица Костюкова»;
№ 4 «Аэропорт - проспект Славы - железнодорожный вокзал»
№ 12 «Рынок «Салют» - улица Привольная»;
№ 41 «Рынок «Салют» - улица Губкина»;
№ 41А «Рынок «Салют» - Спутник».
В схему движения ещё 44 маршрутов внесены изменения. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.