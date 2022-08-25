В Белгородской области под колесами «Газели» погиб водитель мопеда

От полученных травм водитель мопеда умер на месте происшествия. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В четверг, 25 августа, около половины десятого утра в Старооскольском городском округе произошло ДТП. По предварительным данным, на автодороге «Короча – Губкин – Горшечное» водитель «Газели» 1984 года рождения столкнулся с мопедом. Им управлял мужчина 1960 года рождения.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что от полученных травм водитель мопеда погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшей аварии.