Губернатор проверил ход капремонта в 9 образовательных учреждениях Белгорода

Вячеслав Гладков проинспектировал ход ремонта в школах и детских садах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области с инспекцией проехал по учреждениям образования в областном центре. Он проверил 9 объектов.

Напомним, в этом году по инициативе Вячеслава Гладкова начался ремонт 12 школ и 10 детских садов областного центра. Губернатор регулярно лично проверяет ход ремонта каждого из этих учреждений.

Глава региона поручил подрядчикам на нескольких объектах ускорить темп работ. Он также призвал руководителей образовательных учреждений лично контролировать качество выполняемых работ.

- В целом есть замечания, но они несущественные. Есть объекты, где нужно ускорить темп по закрытию контура до начала дождей. Подрядчики обещали скорректировать работу. Строители делают не просто ремонт объектов, а фактически формируют новое пространство, так как для каждого учреждения были разработаны дизайн-проекты. Ремонт — это не просто покраска стен. Это формирование новых смыслов. Мы должны сделать так, чтобы на 20 лет хватило, — подчеркнул Вячеслав Гладков.