Белгородские автогонщики завоевали бронзу на Кубке Курской области по трофи-рейду

Среди «туристов» победили куряне Вячеслав и Владимир Денисовы. Фото со страницы "комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

В Железногорском районе состоялся Кубок Курской области по трофи-рейду. Соревнования проходили в классах «Туризм», ТР1 и ТР0. Старооскольские гонщики Сергей Шабанов и Александр Безмельцев заняли третье место в «ТР1». Победу в этом классе праздновали куряне Николай Красников и Алексей Атрепьев. Серебро у воронежцев Максима Щербакова и Николая Чистякова.

Как сообщалось ранее, белгородские спортсмены везут восемь наград из Сибири. Первенство России по спортивному туризму состоялось в поселке Листвянка Иркутской области.

Тем временем, белгородцы завоевали 23 медали на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам.