«Открытие»: большинство россиян не чувствуют дефицита новых фильмов

Больше всего любителей смотреть кино дома — на Северном Кавказе и на Урале.

63% россиян не чувствуют дефицита новых фильмов в условиях ограничений, введенных западными прокатчиками и сервисами. Более половины опрошенных уже смотрели не вышедшие в российский прокат иностранные фильмы на пиратских сервисах и намерены делать это дальше. Таковы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ко Дню российского кино.

К слову, до марта 2022 года несколько раз в месяц ходили в кинотеатры только 12% россиян и еще 19% - не реже, чем один раз в месяц. А с началом первого весеннего месяца посещаемость кинотеатров начала существенно падать. 51% опрошенных с тех пор вообще ни разу не посещали кинотеатры (число домоседов выросло почти в 3 раза). Несколько раз в месяц теперь ходит в кино лишь 7%.

Большинство россиян не страдают и из-за отсутствия в стране концертов зарубежных артистов. 39% сообщили, что и раньше не ходили ни на какие концерты. Еще 29% продолжают слушать и смотреть любимых иностранных артистов в интернете.