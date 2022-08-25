Губернатор планирует уговорить Олега Газманова пробежать на белгородском полумарафоне

Белгородский губернатор записал видео с Олегом Газмановым. фото: скриншот видео со страницы Вячеслава Гладкова.

В Белгород приехал народный артист России Олег Газманов. Он примет участие в фестивале «BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья». Глава региона записал видео с артистом.

- Сегодня посмотрим площадки, завтра выступит с концертом, необычным концертом, поэтому вечером на Соборной площади мы все ждем Вас, дорогие гости и жители Белгородской области, - поделился Вячеслав Гладков.

От также добавил, что попытается уговорить артиста пробежать на полумарафоне, который состоится в это воскресенье.

Олег Газманов тоже поприветствовал белгородцев.

- Всем привет! Хорошего настроения и, как обычно, хорошего, ясного, доброго дня, - обратился к жителям региона артист.