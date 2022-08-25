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Общество25 августа 2022 6:14

Фейк: белгородцев предупреждают о «ядерной угрозе»

В соцсетях распространялась информация с поддельным постановлением губернатора
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде распространяется фейковая информация.

В Белгороде распространяется фейковая информация.

В одном из пабликов появилось фейковое сообщение с подписью губернатора Белгородской области. В частности, в «постановлении» говорилось, что «в связи с возможными ядерными инцидентами в ходе проведения специальной военной операции» главам администрации необходимо «довести до сведения населения Памятку о порядке проведения йодной профилактики». В «памятке» жителям рекомендуют запастись йодом и рассказывают, как себя вести в случае радиационной опасности.

В своем телеграм-канале мэрия опровергла эту информацию. Такого постановления на сайте правительства региона нет. Под тем же номером и с той же датой размещен совершенно другой документ. Напоминаем, нужно доверять лишь проверенной информации.