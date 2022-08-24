Белгородцев не пустят в музей-диораму в пляжной одежде

Внимание белгородцев обратила на правила посещения музея-диорамы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, на днях белгородец обратился к губернатору с предложением ввести дресс-код для посетителей музея-диорамы. Мужчину возмутило, что некоторые приходят в столь знаковое место в шортах. Он попросил хотя бы установить таблички на входе с рекомендациями к внешнему виду.

Глава региона Вячеслав Гладков и министр культуры Белгородской области Константин Курганский отметили, что замечание справедливое и пообещали рассмотреть инициативу. На днях на странице музея-диорамы в соцсети выложили правила посещения. В разделе «категорически запрещено» указано, что посетители не могут находиться на объектах музея в пляжной одежде.