Вебинар «Снижение расходов бизнеса и источники экономии» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее мобильной версии. Количество мест ограничено.

В текущей экономической ситуации всё большое количество компаний сокращают расходы, при этом не имея точных прогнозов относительно доходной составляющей. Мы будем говорить о возможностях и источниках экономии в непростые времена, и о том как сохранить позиции.

Спикер – Анастасия Романенко, стратегический бизнес-консультант, генеральный директор консалтинговой компании APORTA, основатель онлайн-академии по бизнес-планированию для малого бизнеса Aportal.Academy, спикер, ментор в международных акселераторах для предпринимателей, cертифицированный тренер.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

-Экономия на маркетинге и продажах, бюджетные методы продвижения

-Экономия на персонале (не увольняя ни одного человека)

-Практические советы – как найти решение «где сэкономить», не нанимая дорогих консультантов

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

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