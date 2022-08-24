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Происшествия24 августа 2022 14:18

Белгородец вырастил на своем участке трехметровую коноплю

Полицейские изъяли у него 94 куста дурманящей травы
Анастасия Лемешко
Горе-ботанику грозит до двух лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Горе-ботанику грозит до двух лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

На днях к 35-летнему жителю одного из сел Грайворонского городского округа наведались полицейские. Оперативники обнаружили во дворе мужчины, а также на его огороде коноплю. Всего правоохранители изъяли 94 куста дурманящей травы. Их высота достигала от пятидесяти сантиметров до трех метров.

По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю с весны. Однако собрать урожай он так и не успел. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении сельского жителя возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений. Его могут посадить на два года.