Белгородец вырастил на своем участке трехметровую коноплю

Горе-ботанику грозит до двух лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

На днях к 35-летнему жителю одного из сел Грайворонского городского округа наведались полицейские. Оперативники обнаружили во дворе мужчины, а также на его огороде коноплю. Всего правоохранители изъяли 94 куста дурманящей травы. Их высота достигала от пятидесяти сантиметров до трех метров.

По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю с весны. Однако собрать урожай он так и не успел. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении сельского жителя возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений. Его могут посадить на два года.