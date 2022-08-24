На 25 августа синоптики обещают белгородцам аномальную жару

Аномальную жару прогнозируют синоптики с Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Несмотря на приближение осени, жара в Белгородской области только усиливается. На четверг в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков ночью 25 августа будет +14…+19 градусов. Днем воздух нагреется до +28..+33 градусов. При этом в регионе ожидается переменная облачность. Осадков белгородцам не обещают. Ветер будет дуть восточный ночью со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – восемь-тринадцать метров в секунду.

В такую погоду надо стараться как можно меньше проводить времени на солнце и пить больше воды. Если пришлось сесть за руль, возьмите в дорогу лекарственные препараты. При плохом самочувствии остановитесь и умойтесь. При необходимости позвоните в скорую.