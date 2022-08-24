В Белгороде продет Бал Победителей для детей, преодолевших онкологические заболевания

фото: МОО "Святое Белогорье против детского рака".

Бал Победителей в Белгороде пройдет уже в третий раз. Он состоится 26 августа в Ботаническом саду НИУ БелГУ. В этом году он приурочен к 15-летию МОО «Святое Белогорье против детского рака». Мероприятие посвящено, в первую очередь, подопечным благотворительной организации, которые столкнулись с онкологическими заболеваниеми, и их семьям.

Много лет благотворительная организация спасает детские жизни и помогает всем членам семьи справляться с последствиями онкологического заболевания. Организация приобретает медицинское оборудование, оплачивает необходимые лекарственные препараты, если их покупка не возможна за счет средств государственного бюджета.

Организаторы уверены, что такие мероприятия, как Бал Победителей, дарят надежду людям, находящимся на лечение.