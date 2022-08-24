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Общество24 августа 2022 11:44

Поезда из Белгорода до Имеретинского курорта продолжат курсировать в сентябре

Правительство региона сообщило о назначению дополнительных рейсов
Анастасия Лемешко
В Белгородской области поезда будут останавливаться на восьми станциях.

В Белгородской области поезда будут останавливаться на восьми станциях.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В сентябре белгородцы смогут добраться на железнодорожном транспорте до Имеретинского курорта. По обращению правительства региона были назначены дополнительные поезда.

- Из областного центра они будут отправляться 3, 10, 15 и 28 сентября. Со станции Имеретинский курорт - 6, 13, 18 сентября и 1 октября. В составе три купейных и три плацкартных вагона, - сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

Поезд останавливается в Прохоровке, Губкине, Старом Осколе, Чернянке, Новом Осколе, Волоконовке, Валуйках и Алексеевке.