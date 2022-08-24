В Белгородской области с начала года родились больше ста пар двойняшек

Больше ста белгородцев стали родителями двойняшек. фото: со страницы регионального Управления ЗАГС в соцсети.

С начала года в Белгородской области на свет появилась 101 пара двойняшек. Такими новостями поделились сотрудники регионального управления ЗАГС. Кроме того, в области родилась одна тройня. В ЗАГСе также отметили, что за первые восемь месяцев прошлого года тройняшек зарегистрировано не было.

Как сообщалось ранее, что чаще всего жители Белгородской области называют мальчиков именами Артем, Михаил, Александр, Иван и Максим. У девочек особой популярностью пользуются Мария, София, Анна, Ева и Варвара.