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Общество24 августа 2022 11:06

В Белгородской области с начала года родились больше ста пар двойняшек

На свет в этом году также появилась одна тройня
Анастасия Лемешко
Больше ста белгородцев стали родителями двойняшек. фото: со страницы регионального Управления ЗАГС в соцсети.

Больше ста белгородцев стали родителями двойняшек. фото: со страницы регионального Управления ЗАГС в соцсети.

С начала года в Белгородской области на свет появилась 101 пара двойняшек. Такими новостями поделились сотрудники регионального управления ЗАГС. Кроме того, в области родилась одна тройня. В ЗАГСе также отметили, что за первые восемь месяцев прошлого года тройняшек зарегистрировано не было.

Как сообщалось ранее, что чаще всего жители Белгородской области называют мальчиков именами Артем, Михаил, Александр, Иван и Максим. У девочек особой популярностью пользуются Мария, София, Анна, Ева и Варвара.