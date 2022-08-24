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Общество24 августа 2022 9:38

«Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей

Ее условия предусматривают поддержку дистрибьютеров, дилеров и сервисных компаний
Источник:kp.ru
«Открытие Авто» - блок автобизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - запустил программу «Финансирование склада запчастей».

«Открытие Авто» - блок автобизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - запустил программу «Финансирование склада запчастей».

По условиям этого инновационного для авторынка продукта банк приобретает права требования у поставщиков к его официальным партнерам, а поставщик запчастей предоставляет контрагентам отсрочку платежа сроком до 180 дней на поставляемые товары.

Кроме этого, для дистрибьютеров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Комиссия при досрочном погашении не взимается.

Размер кредитного лимита начинается от 10 миллионов рублей и не ограничен, кредитование осуществляется на срок до двух лет.

- Мы запустили эту уникальную программу в период перестройки рынка автозапчастей. Для наших клиентов это возможность в короткий период и с выгодой получить необходимое беззалоговое финансирование, которое позволит избежать кассовых разрывов и повысить тем самым финансовую эффективность», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.