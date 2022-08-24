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Спорт24 августа 2022 8:29

Белгородские спортсмены везут восемь медалей из Сибири

Первенство России по спортивному туризму состоялось в поселке Листвянка Иркутской области
Алексей СЕРГУНИН
Белгородские девушки (в центре) стали лучшими на иркутской земле. Фото ЦСП Белгородской области.

Белгородские девушки (в центре) стали лучшими на иркутской земле. Фото ЦСП Белгородской области.

Соревнования проходили на пешеходных дистанциях. В активе белгородцев восемь призовых мест. В дисциплине «связки» серебряные медали среди юношей 14-15 лет завоевали Алексей Круглов и Дмитрий Долженко. В этой же возрастной категории, но среди девушек, первые места заняли Кира Жильцова и Алина Иващенко. Среди юниоров 16-21 лет победу праздновали Артем Ильинских и Максим Морос, у юниорок вторыми стали Ева Костина и Елизавета Лучникова.

В «личной дистанции» золото выиграла Жильцова, бронзу – Круглов.

В дисциплине «дистанция группа» среди юниорок победили Костина, Лучникова, Дарья Шинкарева и Виктория Чеботарева. У юниоров втрое место. Помимо Ильинских и Мороса в составе были Никита Рыльский и Лев Гранкин.

Тренируют спортсменов Алексей Жильцов, Александр Кудряшов и Александр Бородкин. Поздравляем спортсменов и их тренеров.