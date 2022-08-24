Белгородские спортсмены везут восемь медалей из Сибири

Белгородские девушки (в центре) стали лучшими на иркутской земле. Фото ЦСП Белгородской области.

Соревнования проходили на пешеходных дистанциях. В активе белгородцев восемь призовых мест. В дисциплине «связки» серебряные медали среди юношей 14-15 лет завоевали Алексей Круглов и Дмитрий Долженко. В этой же возрастной категории, но среди девушек, первые места заняли Кира Жильцова и Алина Иващенко. Среди юниоров 16-21 лет победу праздновали Артем Ильинских и Максим Морос, у юниорок вторыми стали Ева Костина и Елизавета Лучникова.

В «личной дистанции» золото выиграла Жильцова, бронзу – Круглов.

В дисциплине «дистанция группа» среди юниорок победили Костина, Лучникова, Дарья Шинкарева и Виктория Чеботарева. У юниоров втрое место. Помимо Ильинских и Мороса в составе были Никита Рыльский и Лев Гранкин.

Тренируют спортсменов Алексей Жильцов, Александр Кудряшов и Александр Бородкин. Поздравляем спортсменов и их тренеров.