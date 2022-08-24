Под Белгородом на инспектора ДПС натравили собаку

Пока в отношении нарушителя составили два административных протокола. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Инцидент произошел в Белгородском районе. Вечером 22 августа инспекторы ДПС остановили 61-летнего водителя скутера – у мужчины не было мотошлема. А при общении у него еще и обнаружились признаки опьянения.

По предварительным данным, после непродолжительной беседы водитель попытался закатиться свой скутер во двор и закрыть калитку. Однако полицейские настаивали, чтобы он прошел в служебный автомобиль. В итоге мужчина дал своей собаке команду «фас», и она укусила одного из полицейских.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, автоинспекторы составили в отношении нарушителя два протокола за управление без шлема и в нетрезвом виде. Материал по факту причинения травм сотруднику ДПС передали для дачи правовой оценки в следственные органы.