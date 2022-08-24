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Общество24 августа 2022 9:20

На закупку светоотражающих сумок для белгородских первоклассников потратят около 3 миллионов рублей

Подарки малыши получат к 1 сентября
Анастасия Лемешко
Яркие рюкзачки подойдут для сменки или канцелярских принадлежностей. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Яркие рюкзачки подойдут для сменки или канцелярских принадлежностей. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

1 сентября в Белгородской области сядут за парты порядка 17,8 тысяч первоклассников. Ко Дню знаний для них приготовили подарки. Малыши подучат яркие сумки-рюкзачки от российского производителя. Они изготовлены из водонепроницаемой и главное - светоотражающей ткани. В них можно носить сменку или канцелярские принадлежности.

- На закупку сумок было выделено порядка 3 миллионов рублей из областного бюджета в рамках региональной программы «Профилактика гибели детей от внешних причин», - сообщает министерство образования Белгородской области.

Напомним, в первые дни учебного года в регионе также решили организовать дежурство учителей на пешеходных переходах у школ. Кроме того, в Белгородской области проходит месячник безопасности. В рамках него с ребятами проведут беседы автоинспекторы и спасатели. Ребята повторят правила безопасности, а также составят и обновят схемы маршрутов «Дом – школа – дом».