Белгородские автоинспекторы сопроводили женщину в роддом

Автоинспекторы сопроводили белгородку в роддом. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Утром 23 августа на подъезде к Белгороду к сотрудникам ДПС обратился житель Строителя. Водитель рассказал, что у его жены начались роды. Казалось бы, ехать недалеко, но дорога в это время загружена спешащими на работу автомобилистами. Мужчина опасался, что попросту не успеет вовремя доехать до больницы.

Полицейские доложили о ситуации в дежурную часть и сопроводили автомобиль с роженицей. Так что в перинатальный центр будущие родители приехали с мигалками. В больнице их уже встречали врачи. Позже семья поблагодарила автоинспекторов за помощь.