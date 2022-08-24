МХК «Белгород» пока закрывать не будут

фото: со страницы МХК "Белгород" ВКонтакте.

Мэр Антон Иванов у себя в соцсети сообщил, что действующий состав молодежной хоккейной команды продолжит работу до конца сезона – апреля 2023 года.

Напомним, 17 августа на странице МХК «Белгород» появилась информация о закрытии клуба с 1 сентября. Игроки записали видеообращение, в котором рассказали о причинах такого решения. Основная проблема – отсутствие финансирования. В пресс-службе мэрии сообщили, что больше не будут выделять денежные средства из бюджета города на содержание команды, так как не видят существенных показателей развития.

После чего мэрия все-таки рассмотрела варианты развития судьбы молодежки. В итоге пришли к решениям сохранить бюджетное финансирование клуба в полном объеме и в перспективе сформировать юниорскую команду из белгородцев. А также отсрочить переформатирование клуба до окончания сезона и контрактов действующих игроков.