В Белгородской области количество заразившихся коронавируом перевалило за 4 сотни

С начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 136 216 заразившихся COVID-19 Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно информации оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, число заболевших COVID-19 за сутки составило 412 человек. По данным на 23 августа, справиться с болезнью удалось 207 пациентам. Госпитализированы 142 человека, один из них в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 136 216 заразившихся COVID-19. Количество выздоровевших белгородцев составляет 131 275. В последние недели число умерших от коронавируса, к счастью, без изменений – 2 282 человека.

Напомним, вакцинироваться можно в городских поликлиниках. Для этого не требуется предварительная запись. Нужно лишь взять с собой паспорт, СНИЛС, медицинский полис.