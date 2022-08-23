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Здоровье23 августа 2022 15:19

В Белгородской области количество заразившихся коронавируом перевалило за 4 сотни

Смертельных случаев в регионе за последние дни не зафиксировано
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 136 216 заразившихся COVID-19

С начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 136 216 заразившихся COVID-19

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно информации оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, число заболевших COVID-19 за сутки составило 412 человек. По данным на 23 августа, справиться с болезнью удалось 207 пациентам. Госпитализированы 142 человека, один из них в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 136 216 заразившихся COVID-19. Количество выздоровевших белгородцев составляет 131 275. В последние недели число умерших от коронавируса, к счастью, без изменений – 2 282 человека.

Напомним, вакцинироваться можно в городских поликлиниках. Для этого не требуется предварительная запись. Нужно лишь взять с собой паспорт, СНИЛС, медицинский полис.