Сбер: объемы поддержки строительной отрасли в Черноземье выросли на треть

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Сбер в Черноземье поддерживает строительство 135 проектов благодаря которым будет введено в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м жилья. Только с начала года банк более чем на 30% увеличил объемы кредитования региональных застройщиков.

Основным способом приобретения квартир в новостройках по-прежнему остается ипотека. В среднем 9 из 10 сделок на первичном рынке совершается в рамках программ «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека». С начала года льготными условиями воспользовались свыше 4,5 тыс. семей Черноземья. В июле банк зафиксировал двукратное повышение количества поданных заявок на получение жилищного кредита в сравнении с предыдущими месяцами. Рост показателей происходит в связи с реализацией отложенного спроса, стабилизацией экономики и снижением уровня процентных ставок.

В Черноземье Сбер активно реализует собственные программы поддержки рынка с региональными застройщиками, которые предполагают сниженные субсидированные ипотечные ставки от 0,1% годовых в первый год обслуживания кредита. Основные преимущества программ: застройщик реализует квартиры, а покупатель экономит при выплате процентов банку. Механизм позволяет существенно сокращать ежемесячный платеж в первый год обслуживания ипотеки. В июле доля таких сделок на первичном рынке достигла почти 40%.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Сбер – это основной партнер строительной отрасли. Наши решения сопровождают практически каждый этап реализации инвестиционных проектов. Мы предлагаем не только надежные финансовые инструменты для застройщиков, но и выгодные решения по ипотечным продуктам и цифровым сервисам. Сегодня каждая вторая ипотека оформляется именно в Сбере, в отдельных регионах этот показатель еще выше. На рынке проектного финансирования с применением счетов эскроу ситуация практически аналогичная. Такая схема обеспечивает максимальную прозрачность движения денежных средств и защищенность потребителей, а застройщик получает надежную гарантию финансирования проекта на всех этапах его реализации».