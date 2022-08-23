На фестивале «Белгород в цвету» свои сады представят Светлана Хоркина, Анастасия Мыскина и Сергей Тетюхин

Знаменитые спортсмены представят свои сады на фестивале в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Именитые спортсмены примут участие в фестивале «Белгород в цвету», который пройдет в областном центре со 2 по 4 сентября. Теннисистка Анастасия Мыскина и олимпийские чемпионы Сергей Тетюхин и Светлана Хоркина представят свои цветочные композиции.

Как сообщается на сайте правительства региона, такая коллаборация организована благодаря партнерству фестиваля «Белгород в цвету» с Московским международным фестивалем садов и цветов Moscow Flower Show. За 10 лет существования он открыл множество звезд в сфере ландшафтного дизайна.

В свой юбилейный год Moscow Flower Show проведёт в Белгороде ландшафтные встречи с экспертами, деловую и культурную программу с участием ведущих мастеров садово-паркового искусства и флористики. А также привезет на фестиваль в Белгород собственные примеры ландшафтного искусства. Оценить работы мастеров и звездных гостей можно будет в Центральном парке и на улице 50-летия Белгородской области.