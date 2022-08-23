Жалобы мэрии Белгорода против Александра Каракулова в Верховном суде не удовлетворили

Верховный суд не удовлетворил жалобы мэрии Белгорода к арендатору парка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэрия Белгорода хотела обжаловать решение восьми судебных разбирательств, которые признали недействительными многократное повышение стоимости аренды для ООО «Геопарк». В результате в Верховном суде отказались рассматривать жалобы чиновников. Информация об этом появилась на сайте суда.

Напомним, что судебные споры между предпринимателем и администрацией по поводу аренды земли в Центральном парке длятся уже с 2017 года. Стоимость аренды была увеличена более чем в 3 тысячи раз. В мае этого года суд признал эти требования незаконными, встав на сторону Каракулова. Администрация выставила счёт на 17 миллионов рублей, тогда как коммерсант считает, что должен сумму почти в 36 раз меньше. В кассации суды поддержали его позицию, однако мэрия добивалась пересмотра решения.

В июне этого года на владельца парка аттракционов подали новый иск за то, что он не уходит из Центрального парка Белгорода. Представители муниципального предприятия утверждают, что из-за владельца «Геопарка» Александра Каракулова они упустили доход в 463 тысячи рублей. На предварительном судебном заседании представитель истца пояснил, что договор аренды с «Геопарком» уже не действует, однако участок фактически используется ответчиком. Каракулов не стал оспаривать этот факт и сказал, что готов платить, но только за ту часть земли, где находится имущество его компании.