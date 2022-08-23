Белгородские росгвардейцы, участники СВО, получили письмо от ветерана Курской битвы

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

На передовую росгвардейцам были переданы более 100 писем от ветеранов Великой Отечественной войны из разных уголков нашей страны. В их числе послание от ветерана Курской битвы Ивана Егоровича Лушпы. Он добровольцем ушел на фронт в 1943 году, участвовал не только в Курской битве, но и в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии.

В годовшину победы советских войск в Курской битве Иван Лушпа обратился к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе СВО в Харьковской области:

- Вы, ребята, мои внуки, правнуки, будьте сильными, будьте здоровы! На вашу долю выпала героическая миссия. Я верю всей душой в вашу победу. Берегите себя и боевых товарищей, - написал ветеран в своем послании.

Вместе с письмами росгвардейцам также привезли и детские рисунки. Офицер спецназа отметил, что для бойцов это бесценная моральная поддержка в боевой обстановке.