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Происшествия23 августа 2022 13:39

На белгородских дорогах поймали больше тридцати водителей с поддельными документами

За липовые права можно на год попасть в колонию
Анастасия Лемешко
В отношении водителей с поддельными документами возбуждены уголовные дела. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В отношении водителей с поддельными документами возбуждены уголовные дела. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, с начала года на белгородских дорогах поймали больше тридцати водителей с поддельными документами. Чаще всего встречаются липовые права. Хотя подделывали и полисы ОСАГО, а также свидетельства об обучении в автошколе.

В подавляющем количестве случаев сотрудники ГИБДД выявляли фальшивые документы на маршрутах патрулирования, при проверке по базам учета. В отношении 27 водителей дознавателями уже возбуждены уголовные дела. В полиции также отметили, что за использование поддельного документа предусмотрено до года лишения свободы.