В отношении водителей с поддельными документами возбуждены уголовные дела. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, с начала года на белгородских дорогах поймали больше тридцати водителей с поддельными документами. Чаще всего встречаются липовые права. Хотя подделывали и полисы ОСАГО, а также свидетельства об обучении в автошколе.

В подавляющем количестве случаев сотрудники ГИБДД выявляли фальшивые документы на маршрутах патрулирования, при проверке по базам учета. В отношении 27 водителей дознавателями уже возбуждены уголовные дела. В полиции также отметили, что за использование поддельного документа предусмотрено до года лишения свободы.