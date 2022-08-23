Белгородца подозревают в поджоге трех автомобилей

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Сообщение о пожаре в одном из хуторов Краснояружского района поступило в полицию вечером 21 августа. Загорелись сразу три автомобиля, принадлежащие 34-летнему местному жителю. Как позже выяснилось, причиной возгорания стал поджог.

Оперативники быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, проживающий рядом с автовладельцем.

По предварительным данным, мужчина испытывал к соседу неприязнь. Зная, что того нет дома, подозреваемый поджег его «Форд Транзит». Пламя в итоге перекинулось на «Газель» и «ВАЗ 2115».

- Огонь полностью уничтожил оба фургона 1997 года выпуска, а также повредил переднюю часть легкового автомобиля 2001 года выпуска. По предварительным оценкам, сумма ущерба, причиненного владельцу, составила 290 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

За умышленное уничтожение имущества путем поджога в отношении жителя Краснояружского района возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.